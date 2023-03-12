Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым начала работу в Иране

Сегодня также мы хотели бы обсудить возможности сотрудничества в области образования и научного сотрудничества в сфере нефтепереработки и нефтедобычи. Мы были бы очень признательны, если бы по итогам нашей встречи была возможность организовать сотрудничество ваших вузов и нашего университета в сфере нефтепереработки и добычи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан