Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым начала работу в Иране

Укрепить торгово-экономические отношения в условиях санкционного давления. Делегация из Башкортостана, возглавляемая Радием Хабировым, сегодня начала свою работу в Иране. В деловой программе – ряд встреч, в том числе с вице-президентом Исламской республики, министрами и руководителями крупных компаний.
В Исламскую республику Радий Хабиров прибыл сегодня утром. В аэропорту Главу Башкортостана встретил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Мусави. Он отметил прочные деловые отношения с Россией и многими ее регионами. Благодаря этому визиту иранцы надеются еще больше узнать о Башкортостане.
В составе республиканской делегации – члены Правительства Башкортостана и представители крупных компаний, у которых есть интерес сотрудничества с Ираном. Вопросы кооперации и обмена компетенциями между Башкортостаном и Ираном Радий Хабиров обсудил на встрече с министром промышленности, рудников и торговли Исламской республики Сейедом Резой Фатеми-Амином.
На встрече Радий Хабиров отметил, что Башкортостан прежде всего может активно взаимодействовать в нефтяной отрасли. Перспективы сотрудничества есть в области беспилотной авиации и машиностроения. Республика производит автобусы, автобетоновозы, электробусы. Радий Хабиров поручил Правительству Башкортостана по итогам официального визита в Иран сформировать «дорожную карту». Стороны отразят в ней конкретные шаги по укреплению взаимодействия во всех сферах.
В Тегеране состоялась еще одна деловая встреча. Укрепление сотрудничества в нефтегазовой отрасли и реализацию совместных проектов Радий Хабиров обсудил с заместителем министра нефти Ирана, управляющим директором Национальной нефтяной компании Мохсеном Ходжасте-Мехром.
В ходе визита представители делегации из Башкортостана посетят промышленные и культурно-исторические объекты, презентуют инвестиционный потенциал республики и проведут переговоры в формате B2B. Завершиться деловая поездка в Иран должна подписанием ряда документов о двустороннем сотрудничестве.