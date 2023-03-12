Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым начала работу в Иране

Укрепить торгово-экономические отношения в условиях санкционного давления. Делегация из Башкортостана, возглавляемая Радием Хабировым, сегодня начала свою работу в Иране. В деловой программе – ряд встреч, в том числе с вице-президентом Исламской республики, министрами и руководителями крупных компаний.

Фото №1 - Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым начала работу в Иране

В Исламскую республику Радий Хабиров прибыл сегодня утром. В аэропорту Главу Башкортостана встретил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Мусави. Он отметил прочные деловые отношения с Россией и многими ее регионами. Благодаря этому визиту иранцы надеются еще больше узнать о Башкортостане.

Действительно, перед вашим визитом я изучил информацию про Республику Башкортостан и с удивлением обнаружил, что отношения Ирана с вашим регионом насчитывают не один десяток лет. Надеюсь, мы сможем вывести эти отношения на новый уровень.

Мохаммад Мусави, заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана

У нас задача – в том числе этой поездкой попытаться открыть Иран для жителей Башкортостана. Нас 4 миллиона.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым начала работу в Иране

В составе республиканской делегации – члены Правительства Башкортостана и представители крупных компаний, у которых есть интерес сотрудничества с Ираном. Вопросы кооперации и обмена компетенциями между Башкортостаном и Ираном Радий Хабиров обсудил на встрече с министром промышленности, рудников и торговли Исламской республики Сейедом Резой Фатеми-Амином.

Для того чтобы возможные договоренности в ходе этого визита были реализованы, необходимо создать постоянно действующую рабочую группу, куда бы были включены представители промышленности и правительства Ирана и Республики Башкортостан.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече Радий Хабиров отметил, что Башкортостан прежде всего может активно взаимодействовать в нефтяной отрасли.  Перспективы сотрудничества есть в области беспилотной авиации и машиностроения. Республика производит автобусы, автобетоновозы, электробусы. Радий Хабиров поручил Правительству Башкортостана по итогам официального визита в Иран сформировать «дорожную карту». Стороны отразят в ней конкретные шаги по укреплению взаимодействия во всех сферах.

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Думаю, что это большое событие. Региональный аспект наших отношений играет большую роль, помимо взаимодействия между странами.  

Алексей Дедов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Иране

Мы обсудили вопросы туризма. Если мы не сделаем прямой рейс в Тегеран, будет сложно и туризму, и деловой активности, поэтому мы сейчас ищем партнера. Важно, что аэропорт Уфы вошел в список Росавиации, откуда можно летать в Тегеран.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Тегеране состоялась еще одна деловая встреча. Укрепление сотрудничества в нефтегазовой отрасли и реализацию совместных проектов Радий Хабиров обсудил с заместителем министра нефти Ирана, управляющим директором Национальной нефтяной компании Мохсеном Ходжасте-Мехром.

Иран занимает второе в мире место после России по запасам газа и третье – по запасам нефти. Мы готовы работать с Башкортостаном по реализации проектов в этой сфере. Я уверен, что у нас есть огромный потенциал для развития отношений в области добычи, переработки и поставки нефтепродуктов. 

Мохсен Ходжасте-Мехр, заместитель министра нефти Ирана

Сегодня также мы хотели бы обсудить возможности сотрудничества в области образования и научного сотрудничества в сфере нефтепереработки и нефтедобычи. Мы были бы очень признательны, если бы по итогам нашей встречи была возможность организовать сотрудничество ваших вузов и нашего университета в сфере нефтепереработки и добычи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе визита представители делегации из Башкортостана посетят промышленные и культурно-исторические объекты, презентуют инвестиционный потенциал республики и проведут переговоры в формате B2B. Завершиться деловая поездка в Иран должна подписанием ряда документов о двустороннем сотрудничестве.

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