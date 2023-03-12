Запуск нового производства и развитие кооперации: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Туймазы

О развитии кооперации не только внешней, но и внутренней на неделе говорили в ходе выездной коллегии Минпрома. В Туймазах на территории первого в стране мебельного кластера открыли новые производственные корпуса. В церемонии принимали участие Радий Хабиров и замминистра федерального Министерства промышленности. Также чиновники осмотрели площадку строящегося машиностроительного промцентра и побывали на одном из старейших в городе заводов. В условиях вызовов, которые стоят перед экономикой, объединение предприятий позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места, успешно выстраивать эффективную логистику от производства продукции до её реализации.
То, как изменилось предприятие «Корона» за последний год, наглядно можно увидеть на этом стенде. Площадь производства выросла в два раза. С нуля построены новые цеха, благодаря чему объемы выпускаемой продукции также увеличились кратно. Если прежде в месяц фабрика делала 20 тысяч матрасов, теперь будет производить 50 тысяч.
В создание этого цеха вложили 450 млн рублей. Республика поддержала проект возмещением части процентной ставки по кредиту, а также льготными займами для участников кластера. Кроме того, инвестору компенсировали часть затрат на закупку оборудования, сырья и материалов.
В нынешних условиях кооперация необходима как никогда. Хороший пример в этом плане и создаваемый здесь же, в Туймазах, машиностроительный технопарк на основе завода автобетоновозов. Визитной карточкой предприятия по праву считаются автобетоносмесители и автобетононасосы. Доля на рынке страны по их производству составляет 52% и 23% соответственно. Выпущенная здесь техника поставляется во все регионы страны, а также еще в более чем 20 стран мира.
Завод входит в структуру российского автогиганта КАМАЗ и с 2021 года реализует большой проект по производству прицепов – до 2 тысяч единиц в год. Став якорным резидентом, предприятие не только нарастит объем, но и расширит ассортимент. На новой площадке также будут работать и другие производители. Уже есть 10 потенциальных претендентов будущего технопарка. Башкортостан, таким образом, получит мощнейший промышленный центр федерального масштаба в западе регионе.
Вопреки санкционному давлению, а может, и благодаря дела у многих предприятий идут в гору. Еще одно предприятие – «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» – в этом году планирует в два раза увеличить объём производства. Компания выпускает оборудование для крупнейших предприятий страны, в числе которых «Газпром», «Татнефть», «Северсталь» и не только.
Динамичному развитию предприятий способствует выстроенная система господдержки. За прошедшие три года ее объём составил 8 млрд рублей. В ходе выездного заседания власти вновь затронули тему развития кластеров. В планах создать еще два – по легкой промышленности и станкостроению. Важно при этом вовлекать в такие объединения как можно больше участников. В конкурентоспособных странах, например, только в одной кооперации участвуют не менее 100 компаний.
В Минпроме региона сформировали концепцию стратегического развития. В числе базовых задач – укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Их реализация возможна в том числе за счёт эффективного использования потенциала Евразийского НОЦ. Как сказал Радий Хабиров, нужно поженить науку и производство.
Сейчас три четверти всех предприятий расположены в Уфе, Салавате и Стерлитамаке. До 2030 года планируется повышение роли Нефтекамска, Октябрьского, Туймазов, Белебея, Белорецка и Кумертау как центров обрабатывающей промышленности.
В рамках рабочей поездки Радий Хабиров ознакомился с продукцией пищепрома. Туймазинский район – один из крупнейших в республике центров по круглогодичному выращиванию тепличных овощей. Богато представлена и другая продуктовая линейка, в числе которой различные напитки, колбасы, мед, масло и не только. В тяжелейших условиях предприятия выстояли и даже улучшили свои показатели. За проделанную работу Радий Хабиров поставил профильному ведомству – региональному Минпрому – оценку отлично.