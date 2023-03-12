Запуск нового производства и развитие кооперации: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Туймазы

В нынешних условиях кооперация необходима как никогда. Хороший пример в этом плане и создаваемый здесь же, в Туймазах, машиностроительный технопарк на основе завода автобетоновозов. Визитной карточкой предприятия по праву считаются автобетоносмесители и автобетононасосы. Доля на рынке страны по их производству составляет 52% и 23% соответственно. Выпущенная здесь техника поставляется во все регионы страны, а также еще в более чем 20 стран мира.