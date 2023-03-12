Концерты и госнаграды: как поздравили с 8 Марта выдающихся жительниц Башкирии

На неделе в Башкортостане отметили главный женский праздник. Мамы, полицейские, активистки, повара, учёные и руководительницы – представительниц прекрасной половины человечества, которые сделали важный вклад в развитие республики, награждали. Почётные грамоты, благодарности и ордена женщинам вручил глава региона Радий Хабиров. Заслуги башкирских женщин отметил и президент страны. Для виновниц торжества организовывали концерты и выездные салоны красоты. А в Конгресс-холле их встречали как настоящих звёзд. С букетами цветов расцветали и сами представительницы прекрасного пола.
На красной дорожке в роли звёзд – исполнительницы главных ролей. Только не в кино, а в реальной жизни. Это мамы, бабушки, руководительницы и простые работницы – важна каждая из них. Женщин с международным праздником поздравил глава республики. Радий Хабиров наградил тех, кто трудится на благо Башкортостана. При этом, сохраняя традиции и свою историю, как это делает активистка «Башкирского долголетия». Альбина Исхакова вечерним платьям предпочитает национальный костюм и агитирует других выбирать народные наряды.
Одновременно представительницы прекрасной половины человечества не боятся проявлять и жёсткость. Как, например, первая женщина – глава района в Башкортостане. Зухра Гордиенко из рук руководителя региона получила орден Салавата Юлаева. Женщины в мужских профессиях доказывают: они вовсе не слабый пол. Девушке Наталье с «оружейной» фамилией Макарова словно было предначертано пойти работать в правоохранительные органы. Но форму надела, конечно, не из-за этого – кинологом стала из-за любви к животным.
Вне графика живут и журналисты телеканала БСТ. Специального корреспондента новостей Рамзию Каримову глава республики наградил почётной грамотой. В поддержке не только нуждаются, а обеспечивают её сами. Волонтёры движения «Надёжный тыл Башкортостана» помогают участникам СВО и их родственникам. Участницы движения – это сами жёны, мамы, близкие тех, кто находится в зоне спецоперации. Для них организовали выездной салон красоты.
Торжественная церемония, приуроченная к Международному женскому дню, прошла и в Колонном зале. Радий Хабиров поблагодарил представительниц прекрасного пола за самоотверженный труд. Женщины получили почётные грамоты, благодарности главы республики и президента страны, а также звания заслуженных работников. Среди награждаемых – представительницы разных профессий: учителя, учёные, врачи, юристы, повара. Здесь наглядно понятно: республика – это люди. Вдохновляют на достижения достойные примеры.
Работа в среднем по статистике занимает половину всей жизни. Например, в науке люди бок о бок совершают открытия, строят совместные планы и решают проблемы. Почти как в настоящей семье.