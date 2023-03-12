Концерты и госнаграды: как поздравили с 8 Марта выдающихся жительниц Башкирии

На красной дорожке в роли звёзд – исполнительницы главных ролей. Только не в кино, а в реальной жизни. Это мамы, бабушки, руководительницы и простые работницы – важна каждая из них. Женщин с международным праздником поздравил глава республики. Радий Хабиров наградил тех, кто трудится на благо Башкортостана. При этом, сохраняя традиции и свою историю, как это делает активистка «Башкирского долголетия». Альбина Исхакова вечерним платьям предпочитает национальный костюм и агитирует других выбирать народные наряды.