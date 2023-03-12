В Башкирии колледжи смогут получить гранты по 1 млн рублей

Сейчас в несколько раз повысилось внимание к среднему профессиональному образованию, колледжам. И уже чувствуется, что качество обучения на более высоком уровне. Грантов раньше не было, лабораторий и мастерских не было. А сейчас уже обучаем не только на учебных экспонатах, а обучаем именно на производственном оборудовании, на котором студенты будут работать.

Ришат Абдулвалеев, директор Аксёновского агропромышленного колледжа им. Н.М. Сибирцева