В Башкирии колледжи смогут получить гранты по 1 млн рублей

На неделе Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал два указа, направленных на поддержку среднего профессионального образования в регионе. Один из них предполагает учреждение 10 грантов по 1 млн рублей. Их будут получать государственные колледжи, которые добились достижений в области среднего профессионального образования. Конкурс для соискателей будет проходить ежегодно. До 28 апреля правительство региона должно утвердить порядок предоставления грантов.

Сейчас в несколько раз повысилось внимание к среднему профессиональному образованию, колледжам. И уже чувствуется, что качество обучения на более высоком уровне. Грантов раньше не было, лабораторий и мастерских не было. А сейчас уже обучаем не только на учебных экспонатах, а обучаем именно на производственном оборудовании, на котором студенты будут работать.

Ришат Абдулвалеев, директор Аксёновского агропромышленного колледжа им. Н.М. Сибирцева

Также вдвое, до 20, увеличится количество грантов для преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей. Размер каждого – 690 тысяч рублей. По мнению руководителей образовательных учреждений,  это станет еще большим стимулом педагогам для профессионального роста, подтолкнет их к созданию современных методик обучения, что в итоге будет способствовать повышению уровня компетенций выпускников.

Отдельно уделяется внимание мастерам производственного обучения. Грантовая поддержка, конечно же, привлечет к нам, во-первых, самих мастеров с предприятий. И, конечно, для них будет это стимулом.

Булат Мусин, директор Уфимского машиностроительного колледжа
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