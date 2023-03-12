В Башкирии колледжи смогут получить гранты по 1 млн рублей

На неделе Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал два указа, направленных на поддержку среднего профессионального образования в регионе. Один из них предполагает учреждение 10 грантов по 1 млн рублей. Их будут получать государственные колледжи, которые добились достижений в области среднего профессионального образования. Конкурс для соискателей будет проходить ежегодно. До 28 апреля правительство региона должно утвердить порядок предоставления грантов.
Также вдвое, до 20, увеличится количество грантов для преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей. Размер каждого – 690 тысяч рублей. По мнению руководителей образовательных учреждений, это станет еще большим стимулом педагогам для профессионального роста, подтолкнет их к созданию современных методик обучения, что в итоге будет способствовать повышению уровня компетенций выпускников.