ХК «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Сезон окончен, можно отправляться в отпуск. Уфимский «Салават Юлаев» уже в первом раунде плей-офф выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Башкирская команда проиграла серию «Адмиралу» из Владивостока со счетом 2:4. Этот результат стал неожиданностью даже для соперников уфимцев. До начала противостояния они и сами не очень верили в то, что сумеют пройти дальше.

Решающий гол в серии против «Адмирала» уфимские хоккеисты пропустили после грубой ошибки. На протяжении всего противостояния собственные огрехи не позволяли команде добиться положительного результата. Несмотря на то, что совокупный уровень мастерства игроков «Салавата» не уступал соперникам. Однако владивостокская команда, которая, по сути, собрана из хоккеистов, не подошедших другим клубам, сыграла более организовано. К примеру, автор решающей шайбы Антон Берлёв в 29 лет проводит свой первый сезон в КХЛ. В ключевые моменты серии «моряки» действовали более собранно и закономерно добились победы.

Так рано из кубковой борьбы юлаевцы не выбывали давно. В последний раз это произошло в 2017 году. Тогда команду возглавлял Игорь Захаркин, а за атаку отвечал в том числе и Кирилл Капризов. Но башкирская команда в пяти матчах уступила казанскому «Ак Барсу». Тогда игровой почерк в основном определяли легионеры. Сейчас же из тех, кто помогал команде двигаться вперед, можно отметить лишь американца Александра Хмелевского. Канадцы Райан Мерфи и Джош Хо-Сэнг, которых летом с большим размахом встречали в уфимском аэропорту, не оправдали надежд. Хо-Сэнг и вовсе большую часть сезона пропустил из-за серьезной травмы.

Не нашлось в плей-офф лидеров и среди россиян. У нападающего «Салавата» Сергея Шмелева в карьере один гол в 30 матчах плей-офф. В регулярке же он был лучшим бомбардиром команды. Блекло выглядел и другой ведущий форвард Александр Кадейкин. По ходу пятого матча серии он и вовсе получил травму.