Глава Башкирии предложил развивать научно-технологическое взаимодействие с иранскими партнерами

«Некоторые вещи нас не удивляют – где-то мы вперёд ушли. А некоторые – очень интересны. Мы приняли ряд решений. Фармацевтика и производство медицинского оборудования здесь, действительно, развиваются хорошо. Поэтому мы включим в «дорожную карту» визит руководства минздрава Башкирии и наших специалистов, – пояснил Радий Хабиров. – И ещё один интересный проект, который родился в процессе осмотра: у нас в республике не развито производство пластиковых игрушек. А сырьё для этого есть – огромное количество. Попробуем создать совместное производство. Сделаем свои игрушки, экологически безопасные».