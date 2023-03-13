Глава Башкирии предложил развивать научно-технологическое взаимодействие с иранскими партнерами

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил в Тегеране иранский Дом инноваций и технологий, представляющий продукцию для экспорта, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Дом инноваций — это огромный комплекс площадью 3,5 тысяч кв. метров, в котором располагаются более 300 новаторских компаний, предлагающие свои разработки. Новые технологии разрабатываются для различных сфер. Например, для машиностроения, электроники, сельского хозяйства, а также медицины.
На площадке Дома инноваций и технологий состоялось рабочее совещание с участием руководителя Центра международного научно-технического взаимодействия при вице-президенте Ирана Амира-Хоссейна Мирабади.
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил иранским партнёрам развивать научно-технологическое взаимодействие с республикой. Он поблагодарил за возможность ознакомиться с возможностями иранских высокотехнологичных предприятий. Как подчеркнул Радий Хабиров, практически каждое направление представляет интерес для башкирских компаний.
Участники совещания обсудили возможности поставок из Ирана в Башкирию медицинского оборудования, а также перспективы сотрудничества в других направлениях. Одно из них – реализация совместных проектов в области компьютерной анимации.
По итогам визита руководитель региона поделился своими впечатлениями и, кроме того, предложил ряд инициатив.