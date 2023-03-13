В Октябрьском выявили факты нарушения правил пользования газом в многоквартирных домах

В городе Октябрьском выявили факты нарушения пользования индивидуальным газовым оборудованием в многоквартирных домах. В рабочую группу вошли представители городской администрации, управляющих компаний и «Газпрома».

В первые два месяца года они провели осмотры квартир, где в первую очередь проверяли содержание дымоходов и вентиляционных каналов. Оказалось, что некоторые собственники устанавливают принудительные вытяжки в шахту, закрывают прочистные каналы, убирают предусмотренные проектом приточные клапаны. Все это создает опасность отравления угарным газом. К тому же такие случаи в городе уже были в конце прошлого года.