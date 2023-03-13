В Октябрьском выявили факты нарушения правил пользования газом в многоквартирных домах

В городе Октябрьском выявили факты нарушения пользования индивидуальным газовым оборудованием в многоквартирных домах. В рабочую группу вошли представители городской администрации, управляющих компаний и «Газпрома».
В первые два месяца года они провели осмотры квартир, где в первую очередь проверяли содержание дымоходов и вентиляционных каналов. Оказалось, что некоторые собственники устанавливают принудительные вытяжки в шахту, закрывают прочистные каналы, убирают предусмотренные проектом приточные клапаны. Все это создает опасность отравления угарным газом. К тому же такие случаи в городе уже были в конце прошлого года.
Бывало, что собственники не допускали в квартиры проверяющих. В таких случаях вынуждены были отключать дом или конкретного абонента от газа до устранения всех проблем. К слову, обслуживать вентканалы и дымоходы должны управляющие компании, которые могут привлекать специализированные организации для осмотра. Для этого используется видеокамера, при помощи которой обнаруживают места скопления мусора и пыли, а также разрушений.