Спасатели Башкирии нашли в овраге двух застрявших мужчин

12 марта вечером в службу спасения поступило сообщение о пропаже двух мужчин. Инцидент произошёл в селе Орловка Благовещенского района.

На поиски пропавших выдвинулись сотрудники Госкомитета по ЧС. Им удалось связаться с мужчинами, которые смогли отправить точную геолокацию спасателям.

Оказалось, мужчины застряли в овраге. Найти их удалось лишь через четыре часа после обращения. Самостоятельно выбраться из западни они не могли. К счастью, спасателям удалось эвакуировать мужчин из леса. Помощь врачей им не потребовалась.