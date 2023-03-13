В Уфе в озере Кашкадан нашли тело мужчины

В Уфе произошёл несчастный случай. В озере Кашкадан в микрорайоне Сипайлово нашли тело мужчины.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты, в службу спасения обратился местный житель. Прогуливаясь у озера, он заметил в воде тело человека. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
Специалисты в гидрокостюмах достали из воды тело мужчины. Пострадавшего пытались реанимировать, однако мужчина уже не подавал признаков жизни. По предварительной информации, в воде погиб 62-летний житель Уфы.
Фото: 2gis.com