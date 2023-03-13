Делегацию Башкирии в Иране принял вице-президент Исламской Республики

В Иране продолжает свою работу делегация из Башкирии, возглавляемая руководителем республики Радием Хабировым. О том, как проходит поездка, глава Башкирии делится в социальных сетях.
Так, делегацию из республики принял вице-президент Исламской Республики по экономическим вопросам Мохсен Резайи. В ходе встречи были обсуждены важные вопросы в сфере экономики, а также сотрудничество в сфере здравоохранения и науки.
Он отметил, что вице-президент Ирана откликнулся на просьбу башкирской делегации контролировать планы по сотрудничеству, и тут же дал соответствующие поручения членам правительства.