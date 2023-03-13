Делегацию Башкирии в Иране принял вице-президент Исламской Республики

«Товарооборот между Башкортостаном и Ираном пока в пределах 100 млн долларов. Я уверен, в наших силах в ближайшие годы, как минимум, удвоить этот показатель. Важно, что Иран готов инвестировать в Башкортостан, а Башкортостан – в Иран. Международная экономическая ситуация толкает нас в этом направлении. Безусловно, двустороннее взаимодействие не ограничивается сферой экономики. Мы хотели бы расширять сотрудничество в области науки, образования, медицинского туризма. У нас родилось предложение осенью, в преддверии Дня нашей республики, провести Дни Исламской Республики Иран в Башкортостане. Иранская сторона поддержала»

Радий Хабиров, глава Башкирии