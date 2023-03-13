В Уфе сотрудник Росгвардии спас из огня неходячего мужчину

Пресс-служба Росгвардии Башкирии сообщила о героическом поступке одного из сотрудников ведомства. Офицер спас из огня неходячего мужчину.

Сотрудник Росгвардии находился во дворе своего дома во время выходного дня. В один момент он услышал крики о помощи и увидел густой чёрный дым в соседнем доме. Мужчина сразу позвонил в экстренные службы и бросился на помощь жильцам.

Подбежав к женщине, которая и звала на помощь, росгвардеец узнал, что в доме остался её неходячий 41-летний сын. Мужчина и ещё один очевидец проникли в дом через окно и вытащили из горящего помещения жильца.

К счастью, прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. Обошлось без жертв.