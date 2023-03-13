В Шаранском районе Башкирии открылся новый ФОК

В Шаранском районе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В мероприятие приняли участие заместитель Премьер-министр Правительства Башкортостана Ирек Сагитов и 13-кратная паралимпийская чемпионка, уроженка этого района Рима Баталова.

Спортивный объект должны были сдать в эксплуатацию ещё в 2019 году, но из-за недобросовестной подрядной организации сроки были сорваны, госконтракт расторгли.

В ФОКе есть четырехполосный бассейн длиной 25 метров. Также там будут работать кружки по борьбе куреш, волейболу, тяжелой атлетике, дзюдо. Созданы и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.