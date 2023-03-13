Ансамбль Файзи Гаскарова завершил гастроли по Башкирии концертом в Уфе

Государственный академический ансамбль имени Файзи Гаскарова завершил гастроли по республике концертом в Уфе в ГКЗ «Башкортостан». Артисты представили танцы различных национальностей. Эту программу вскоре увидят зрители за пределами нашего региона. В рамках федеральной программы Росконцерта «Мы – Россия коллектив уже на следующей неделе отправится на гастроли по стране.

Ритуал перед каждым номером. Танцы настолько экспрессивны, что порой удержаться на сцене сложно – спасает порошок канифоли.

Путешествие по миру в зрительском кресле. Так можно описать выступление ансамбля: тут и народные башкирские танцы, и загадочные шаманские ритуалы, а уже через пару минут артисты переносят в жаркую Испанию. Танец, который, кстати, в программе возродили после долгого перерыва.

За кулисами обстановка не менее напряжённая, чем на сцене. Кажется, что все номера исполняют разные артисты. Но всё благодаря скорости преображения танцоров. Костюмы, макияж меняют за считанные минуты. И только тут можно увидеть, как башкирский батыр готовит к выступлению испанского тореадора. Они не просто танцуют, а играют на сцене. И уж точно никто не догадывается, что иногда скрывается за этими улыбками.

Февраль и март насыщенные для коллектива месяцы. Ансамбль концертом в Уфе завершает свои гастроли по республике и отправляется в тур по стране. Уже на следующей неделе артисты выступят в Красноярске.

В других регионах для многих зрителей выступление ансамбля – это первое знакомство с республикой. А для кого-то и весточка с Родины.