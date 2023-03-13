В Уфе прошел чемпионат Башкирии по танцам на колясках «Звёзды на паркете»

Мероприятие открыли бронзовые призеры Кубка России Данил Кудряшов и Анастасия Акатьева. Они исполнили номер «О любви».

Участники – словно воплощение грации. Свою особенность они превращают в сильную сторону, изящно скользя по площадке. Для выступления и занятий танцоры используют специальные облегчённые и манёвренные коляски.

В номинациях сольный, парный и смешанный танец соревнуются 60 участников из Башкортостана и соседних регионов. Победители соревнований примут участие в чемпионате России, который пройдет в мае.