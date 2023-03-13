Синоптики Башкирии дали уточнённый прогноз на половодье

По состоянию на 5 марта запасы воды в снежном покрове бассейна реки Дема на 20% выше нормы, а в целом по бассейну реки Белой на 10-5% меньше средних многолетних значений на весну. Запас воды в снежном покрове составляет 105 мм, что близко к норме и к значениям прошлого года. Средняя высота снега в целом по бассейну реки Белой колеблется в пределах 58-87 см.