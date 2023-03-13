ФК «Уфа» уступил «Волгарю» на выезде

Футбольный клуб «Уфа» накануне гостил в Астрахани в рамках матча 22-го тура Первой Лиги. Встреча против «Волгаря» получилась упорной, опасные моменты создавали обе команды, но отличиться удалось только хозяевам.
На 77-й минуте Денис Ткачук отправил мяч в ворота уфимцев и принёс «Волгарю» минимальную победу. Следующий матч «горожане» сыграют 19-го марта на домашнем стадионе против ярославского «Шинника».
Подробнее о последних новостях башкирского футбола смотрите сегодня в программе «Пофутболим» в 20:15.