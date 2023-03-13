В Уфе зафиксировали случаи подтопления улиц талыми водами

В Уфе после выходных зафиксировали первые случаи подтопления улиц талыми водами. Из-за резкого потепления некоторые районы столкнулись с подтоплением.
Так, в Нижегородке вешние воды зафиксировали на проезжей части улиц Нехаева, Благоварской и Выгонной. Специалисты производят откачку воды. Также из зоны возможного подтопления активно вывозят снег.
Талые воды подтопили две дороги в Калининском районе: проезжую часть под железнодорожным мостом вдоль реки Шугуровки и участок дороги по улице Спивака в микрорайоне Новая Максимовка. В первом случае подтопленный участок перекрыт, предварительно, движение там остановлено до 15 марта. В микрорайоне Новая Максимовка силами службы по благоустройству Калининского района сделан водоотводной канал, уровень воды на подтопленном участке дороги снизился.
Фото: УГЗ г. Уфы.