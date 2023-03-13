Житель Башкирии на улице избил незнакомца битой

На улице Богдана Хмельницкого 40-летний ранее судимый горожанин несколько раз ударил битой мужчину. Злоумышленник скрылся, а пострадавший остался лежать на земле. Подозреваемого удалось быстро задержать. Избитого мужчину экстренно госпитализировали.

Выяснилось, что пострадавший мужчина ругался с товарищем по телефону. Вскоре в конфликт вступил подозреваемый в избиении. Он попросил собеседника выйти на разговор. Ничего неподозревающий мужчина вышел к оппоненту и был жестоко избит.