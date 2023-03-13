В Уфе упала «свечка» минарета мечети «Ар-Рахим»

Шквалистый ветер в Уфе повредил один из минаретов мечети «Ар-Рахим». Позолоченный купол рухнул сегодня днем, 13 марта.

В распоряжении нашей редакции оказались кадры с видеорегистратора очевидцев, где хорошо видно, как ветер срывает металлическую конструкцию, которая, падая на землю, цепляет фальшфасад.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, причиной случившегося стал шквалистый ветер. По информации ведомства, пострадавших нет.

Целостность здания не нарушена. В течение ближайших недель минарет будет восстановлен, сообщил председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов.