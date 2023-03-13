В Башкирии местный житель напал с битой на мужчину

В Ишимбае в полицию обратился местный житель с заявлением об избиении. Неизвестный напал на потерпевшего с битой и скрылся с места происшествия, оставив мужчину лежать на улице. Скорую помощь и полицию вызвали неравнодушные прохожие.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что конфликт между мужчинами начался из-за телефонного разговора. 44-летний горожанин по телефону ругался со знакомым, вдруг в их разговор вмешался третий – 40-летний ранее судимый рецидивист, который «на своем языке» пытался объяснить 44-летнему мужчине, как себя нужно вести. Также известно, что рецидивист освободился из колонии в конце февраля. Позже злоумышленник назначил мужчине встречу, на которую пришел с битой.