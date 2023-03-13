Башкирия может увеличить товарооборот с Ираном в несколько раз

Товарооборот в 100 миллионов долларов в год, сложившийся между Башкортостаном и Ираном, можно увеличить в несколько раз. Делегация нашей республики под руководством Радия Хабирова продолжает работу в исламском государстве. Глава Башкортостана сегодня встретился с вице-президентом Ирана Мохсеном Резаи. В повестке – укрепление международного сотрудничества в экономике, научно-образовательной и культурной сферах.

Памятник Грибоедову в Тегеране – не только напоминание о трагических событиях, но и дань уважения. Автор комической пьесы «Горе от ума», дипломат погиб во время массового убийства сотрудников русского посольства в Тегеране. Глава республики и российский посол Алексей Дедов посетили это историческое место.

Башкирская делегация также посетила здание российского посольства. Радий Хабиров и Алексей Дедов обсудили приоритетные направления сотрудничества двух республик. Деловые контакты налажены – Иран станет еще одной точкой роста экспорта, импорта и развития туризма, в том числе медицинского. Примерная география территорий, с которыми будет сотрудничать Башкортостан, уже определяется. Российское посольство в этом вопросе – главный партнер.

Наш партнёр и проводник. Во многих государствах мира действуют торговые представительства России. Мы вводим в их структуру специалистов из Башкортостана, которые становятся штатными сотрудниками торгпредств. Это позволяет обеспечивать единство внешнеэкономической политики федерального центра и нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ежегодный двусторонний товарооборот в 100 млн долларов можно увеличить в несколько раз. Вопросы укрепления международного сотрудничества Глава Башкортостана и вице-президент Ирана Мохсен Резаи обсудили на деловой встрече. В числе договорённостей – экспорт в Иран сельхозпродукции и закупка в Исламской республике нефтепродуктов и медоборудования. Резаи поблагодарил делегацию Башкортостана за предложения по развитию взаимоотношений.

Мохсен – могущественный человек. Мы решили провести Дни Ирана в Башкортостане. Мы попросили, чтобы намеченные планы он держал на контроле. Мы готовы инвестировать к вам, вы к нам. Двигаемся дальше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан