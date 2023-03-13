В Кировском районе Уфы началось строительство детского сада

Трехэтажное здание будет рассчитано на 240 дошколят. Сейчас строители завершают обустройство котлована и приступают к возведению фундамента.

Раньше на этом месте располагалась школа №32, поэтому параллельно идет разбор и старого фундамента. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Сумма – 278 млн рублей. Из них 259 млн – федеральные средства, остальное вкладывает республика.