В Кировском районе Уфы началось строительство детского сада

Трехэтажное здание будет рассчитано на 240 дошколят. Сейчас строители завершают обустройство котлована и приступают к возведению фундамента.
Раньше на этом месте располагалась школа №32, поэтому параллельно идет разбор и старого фундамента. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Сумма – 278 млн рублей. Из них 259 млн – федеральные средства, остальное вкладывает республика.
Новый детский сад строители планируют сдать в декабре. По плану, в здании будет лифт, так как его будут посещать и дети с ограниченными возможностями здоровья.