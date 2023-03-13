В Уфе прошел 38-й лыжный марафон

Грандиозный праздник для любителей лыжного спорта. В столице республики прошел 38-й Уфимский лыжный марафон. Мероприятие включили в Суперкубок – зачёт для сильнейших марафонцев страны с ценными призами. На старт вышли профессиональные спортсмены, любители и дети.

Уфимский лыжный марафон – старт с многолетней историей. В этом году мероприятие прошло в 38-й раз, а участие в нем приняли 670 спортсменов-любителей разного возраста. Место на лыжне нашлось всем: амбициозным профи, новичкам и детям.

Прекрасное настроение и лыжня. Это полезно для здоровья, это семейное мероприятие. Светлана Туразянова, участница соревнований

У нас в семье шесть человек. Мы долго тренировались и ездили дистанцию. Я бегу два круга. Надеюсь, у нас с мамой все получится. Арина Ишметова, участница соревнований

Но еще до старта участники собираются вместе, чтобы изучить дистанцию. Хотя разобраться в графиках на стенде получает не сразу. Дистанции выбирали по силам: на один километр, пять (для детей старшее 11 лет), на 10 километров, 30 и марафонскую дистанцию на 50 километров. Юные участники могли проверить свои силы в детском старте.

Дистанция титульная 50 км, и 160 человек на ней выступят. Дети бегут от ста метров до 500 метров. Дмитрий Бабин, организатор соревнований

На старт вышел прославленный лыжник и биатлонист, бронзовый призер Паралимпийских игр Александр Давидович.

Уфимский марафон – это контрольная тренировка перед выездом. 18 марта чемпионат России пройдет в Ханты-Мансийске. Александр Давидович, бронзовый призер Паралимпийских игр