В Уфе готовятся к премьере документального спектакля

Спектакль вербатим будет состоять из двух частей. Так как актеры выступают, по сути, трансляторами реальных историй: декорации на сцене минимальные, в центре должны оставаться эмоции и слова.

Премьера первой части «Мы – хранители» состоится 16 марта в Башдрамтеатре. Эта постановка создана по материалам летней экспедиции в один из районов, жители которого рассказывали о себе. Вторую часть спектакля «Мы – наследники» представят 17 марта. Герои этого показа – молодые люди – те, с кем мы встречаемся и общаемся каждый день. Особенность спектакля-вербатима также в том, что зритель становится участником представления.