В Уфе прошел открытый турнир по боксу

Они представляли не только Башкортостан, но и соседние регионы. Максим Страупе, кандидат в мастера спорта по боксу, военнослужащий 3-й бригады спецназа ГРУ, погиб при выполнении боевого задания на Донбассе. Посмертно его наградили орденом Мужества.