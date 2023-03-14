В Уфе прошел открытый турнир по боксу

В Уфе состоялся турнир по боксу, посвященный подвигам 6 роты Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, а также гвардии сержанту Максиму Страупе, погибшему в ходе спецоперации. В состязании принимали участие свыше 200 боксеров в разных весовых и возрастных категориях.
Они представляли не только Башкортостан, но и соседние регионы. Максим Страупе, кандидат в мастера спорта по боксу, военнослужащий 3-й бригады спецназа ГРУ, погиб при выполнении боевого задания на Донбассе. Посмертно его наградили орденом Мужества.