В Башкирии из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали 12 человек

Накануне, 13 марта, в Стерлитамаке произошёл крупный пожар. В МЧС региона рассказали о ликвидации возгорания.

Огнём охватило кухню на пятом этаже в многоквартирном доме по проспекту Октября. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 12 человек.

Из горящей квартиры вынесли мужчину и женщину. Им экстренно оказали медицинскую помощь. К сожалению, 39-летний мужчина скончался от полученных травм. Предстоит выяснить причину случившегося.