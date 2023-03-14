Врачи Уфы удалили у пациента огромный пузырь с кровью

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о проведении уфимскими врачами сложной операции.

Фото №1 - Врачи Уфы удалили у пациента огромный пузырь с кровью

Медики Больницы скорой медицинской помощи удалили 64-летнему пациенту «бомбу замедленного действия» — огромную аневризму аорты. Её размер составил 9 на 17 см.

Пациент поступил в медицинское учреждение с жалобами на пульсирующие боли в животе. Они беспокоили мужчину в течение нескольких лет. Операция была сложной из-за больших размеров аневризмы и длилась два часа.

Глава ведомства отметил, что данное заболевание возникает с возрастом. Большую роль в развитии болезни играют наследственность, гипертония, курение, абдоминальное нарушение.

При аневризме стенки аорты расслаиваются, возникает пузырь с кровью, который может лопнуть. Если аневризма разрывается, то 50% пациентов погибают, не успев получить помощь.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Фото: Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ

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