Житель Уфы обвинил охранников «Пятерочки» в жестоком избиении и похищении

В Уфе 19-летний посетитель одной из городских «Пятерочек» стал жертвой жестокого избиения со стороны двух охранников. Об этом молодой человек рассказал telegram-каналу Mash Batash.

По словам юноши, его схватили, когда он пробивал на кассе товары. Ему заявили, что он мошенник и «хакер». Молодого человека отвели в подсобку, где стали избивать, угрожать изнасилованием и всячески издеваться.

Били кастетом и дубинкой, засовывали в рот ботинок, показывали на смазанное кремом горлышко бутылки и приказывали снять штаны. Алмаз, пострадавший

Медики диагностировали у уфимца перелом лодыжки и сотрясение мозга. Молодой человек написал заявление на своих мучителей.