В Башопере прошел литературно-музыкальный бал

В Башкирском театре оперы и балета прошел литературно-музыкальный бал. Проект 45-й столичной школы реализуется уже в 25-й раз в Уфе.

Венский вальс, мазурка, полонез – старшеклассники буквально погружаются в атмосферу эпохи XIX века. Среди приглашенных гостей – родители и выпускники. К балу учащиеся школы готовятся в течение нескольких месяцев: посещают ритмику, шьют или покупают наряды. Ребята не только учатся танцевать, они постигают азы этикета, проникают культурой времени через литературную гостиную.