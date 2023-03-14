В Уфе впервые проходит республиканский творческий конкурс-фестиваль «Земля Башкортостана»

В столицу съехались работники агропромышленного комплекса со всех уголков региона. Они будут состязаться в разных творческих направлениях: вокальном, танцевальном, инструментальном и театральном.
Главная идея фестиваля состоит в интеллектуально-культурном сотрудничестве между работниками предприятий агропромышленного комплекса республики, популяризации народного творчества, сохранении и приумножении нравственных и культурных достижений.
Мероприятие проходит во Дворце молодежи Башкирского аграрного университета.