Житель Уфы украл у родной бабушки около 500 тысяч рублей

В Уфе внук обокрал родную бабушку. Мужчина обчистил банковский счет женщины и завладел почти полумиллионом рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото №1 - Житель Уфы украл у родной бабушки около 500 тысяч рублей

Уфимец попросил свою бабушку дать ему банковскую карту, объяснив это тем, что ему будут приходить на счет родственницы зарплата, однако через мобильное приложение он просто подключил карту к своему номеру телефона.

Получив доступ к счету, он тратил деньги на оплату онлайн-покупок, а также переводы другим лицам. Таким образом почти за год он похитил у пенсионерки около 470 тысяч рублей.

Чтобы скрыть отсутствие денег, злоумышленник с помощью приложения открывал новые счета и переводил деньги с одного на другой.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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