Житель Уфы украл у родной бабушки около 500 тысяч рублей

В Уфе внук обокрал родную бабушку. Мужчина обчистил банковский счет женщины и завладел почти полумиллионом рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Уфимец попросил свою бабушку дать ему банковскую карту, объяснив это тем, что ему будут приходить на счет родственницы зарплата, однако через мобильное приложение он просто подключил карту к своему номеру телефона.
Получив доступ к счету, он тратил деньги на оплату онлайн-покупок, а также переводы другим лицам. Таким образом почти за год он похитил у пенсионерки около 470 тысяч рублей.
Чтобы скрыть отсутствие денег, злоумышленник с помощью приложения открывал новые счета и переводил деньги с одного на другой.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.