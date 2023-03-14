Житель Башкирии лишился руки на рабочем месте

Выяснилось, что сортировщик очищал барабан в работающем режиме, что запрещено инструкцией по охране труда (рядом с оборудованием установлен предупредительный знак). Причинами несчастного случая стали нарушение технологического процесса, а именно, требований по проведению очистки конвейера, неудовлетворительная организация производства работ — не обеспечен контроль за соблюдением процесса очистки оборудования. По выявленным нарушениям требований охраны труда виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Материалы расследования переданы в следственные органы.