Житель Башкирии лишился руки на рабочем месте

Гострудинспекция Башкирии расследует очередной несчастный случай на рабочем месте. 34-летний сотрудник мусоросортировочного предприятия в Стерлитамаке лишился руки.
25 января рабочий на площадке обслуживания оборудования начал очищать барабан работающего конвейера шпателем. Механизм устройства сначала затянул шпатель, а после перчатку и кисть правой руки мужчины. Произошла ампутация конечности.
Чудом мужчина смог вытащить руку и обратиться за помощью к коллегам. Пострадавшего экстренного госпитализировали в больницу №1.
Выяснилось, что сортировщик очищал барабан в работающем режиме, что запрещено инструкцией по охране труда (рядом с оборудованием установлен предупредительный знак). Причинами несчастного случая стали нарушение технологического процесса, а именно, требований по проведению очистки конвейера, неудовлетворительная организация производства работ — не обеспечен контроль за соблюдением процесса очистки оборудования. По выявленным нарушениям требований охраны труда виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Материалы расследования переданы в следственные органы.