В Башкирии госпитализировали 67 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 201 заболевшего (357 811), выздоровели – 238 (349 439), госпитализированы – 67. За всё время пандемии скончались 6024 заболевших.
В стационарах находится 161 человек, подавляющее большинство из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи человек, более 700 из которых — пациенты старше 60 лет.
В России коронавирус выявили у 9626 человек (22 442 887), выздоровели – 12 406 (21 792 012), скончались – 44 (396 664), госпитализированы – 1840.