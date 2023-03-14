В Башкирии с начала года зарегистрировали три завозных случая заражения корью

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Два случая – из Египта, еще один – из Таджикистана, когда четырехлетний ребенок не был привит от этой болезни. Сейчас мальчика выписали из больницы. Под наблюдением врачей находятся еще трое детей, контактировавших с ним.

По данным санитарных врачей, в прошлом году было зафиксировано два случая завоза вирусной инфекции из Таджикистана. Также подъём заболеваемости в Башкортостане отмечался в 2018 и 2019 годах. Инфекция передаётся воздушно-капельным путем. При контакте с больным непривитый и не болевший ранее корью человек почти со 100% вероятностью заразится. Медики констатируют, что самый эффективный способ уберечься от болезни и предупредить ее – вакцинация.