В Башкирии закрыли ещё одну ледовую переправу

Сегодня, 14 марта, официально закрылась ещё одна ледовая переправа. Об этом сообщили в МЧС региона.
Движение закрыто на переправе через реку Уфы в селе Караидель на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. Погодные условия спровоцировали уменьшение толщины льда.
На территории республики остаются действующими еще две ледовые переправы: через реку Белую в селе Староянзигитово Краснокамского района, а через реку Кама в Краснокамском районе движение временно приостановлено – в ближайшее время также планируется ее закрытие.
Фото: МЧС по РБ.