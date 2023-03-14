В Башкирии женщина на прогулке в лесу застряла в сугробе

В Кумертау помощь спасателей потребовалась местной жительнице, которая застряла в сугробе.
Как сообщили в Госкомитете по ЧС, горожанка прогуливалась по «Тропе здоровья» в местном парке. В один момент она сошла с тропы и провалилась в глубокий сугроб. Оказалось, у женщины была травма ноги, поэтому самостоятельно выбраться из снега она не смогла.
Женщине удалось обратиться за помощью. Спасатели вытащили горожанку из сугроба и проводили до выхода из парка. Помощь врачей ей не потребовалась.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.