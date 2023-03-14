В Мордовии группа ученых создала препарат, который поможет лечить рак

В Мордовии ученые создали лекарство, которое поможет лечить онкологию. Лекарство от рака создали научные сотрудники Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева.

«В МГУ им. Н. П. Огарева создали лекарство, которое поможет лечить онкологические заболевания», — говорится в сообщении мордовского правительства. Разработчики лекарства сообщают, что препарат создан научным коллективом под руководством доктора медицинских наук Николая Пятаева.

Лекарство разработано на основе экстракта борщевика, который при облучении разрушает раковые клетки. Кроме того, новый препарат помогает избежать рецидива заболевания.