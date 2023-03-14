Эксперты о рекордном объеме инвестиций в Башкирии: «Экономика республики на правильном пути»

Об этом сегодня сообщил глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что наша республика удерживает положительную динамику по инвестициям с 2019 года. Залогом успеха Глава Башкортостана назвал работу властей по созданию комфортных условий для бизнеса. В республике функционируют территории опережающего развития, особые экономические зоны, промышленные и индустриальные парки. Для инвесторов в регионе создают программы поддержки, предоставляются льготы и преференции.