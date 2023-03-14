Эксперты о рекордном объеме инвестиций в Башкирии: «Экономика республики на правильном пути»

Республика достигла исторического рекорда по объему инвестиций в экономику. По итогам 2022 года этот показатель вырос почти на 6 процентов и превысил 512 млрд рублей.

Об этом сегодня сообщил глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что наша республика удерживает положительную динамику по инвестициям с 2019 года. Залогом успеха Глава Башкортостана назвал работу властей по созданию комфортных условий для бизнеса. В республике функционируют территории опережающего развития, особые экономические зоны, промышленные и индустриальные парки. Для инвесторов в регионе создают программы поддержки, предоставляются льготы и преференции.

Это говорит о том, что экономика республики находится на правильном пути. Инвестиции в производство предполагают экономическое развитие. Это новые рабочие места, это налоги, это и борьба с инфляцией.

Рустам Камалов, доцент Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук

В Башкортостане работает много программ, чтобы создать свой бизнес, понять его на новый уровень и выйти на международный. Беспрецедентные меры поддержки дают свои плоды. Руководство республики делает все, чтобы предприниматели и инвесторы комфортно развивали свой бизнес.

Ляйсан Николаева, сопредседатель башкирского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»

Мы подписали инвестиционное соглашение с правительством республики, и уже в этом году предприятие получит господдержку – льготы и субсидии.

Андрей Ильин, главный инженер АО «Полиэф»
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