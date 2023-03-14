Радий Хабиров предложил провести в Уфе международный турнир по самбо

Сегодня в международном центре самбо в Москве состоялось пленарное заседание форума «Наука побеждать» в рамках реализации федерального проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия». В мероприятии участие приняли секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководство Минспорта, министерства просвещения и науки и высшего образования, главы регионов, депутаты Госдумы, именитые спортсмены-самбисты. Участие в форуме принял и Глава Башкортостана. Радий Хабиров выступил с докладом о развитии спортивных единоборств.

Самбо – это замечательный советский и российский вид спорта. Но в нём есть и элементы нашей борьбы курэш, и других видов борьбы народов России. Я сам башкир и поэтому считаю самбо в полной мере нашей национальной борьбой. Расшифровка названия – «самооборона без оружия» – помогает понять философию этого вида спорта, в котором нет агрессии. Это очень высокие идеалы защиты себя и своих близких.

На встрече обсудили перспективы создания в республике центральной школы самбо. Глава Башкортостана предложил закрепить этот профиль за одной из детско-юношеских спортивных школ региона. Сразу после выступления Радия Хабирова Андрей Турчак объявил о решении проведения празднования 85-летия самбо в Уфе.

Во время своего выступления Радий Хабиров сделал Андрею Турчаку несколько предложений. Они касаются создания в Башкортостане школы тренеров, организации пошива в регионе доступной спортивной одежды для борцов, республика даже готова субсидировать эту деятельность. А вот детскому турниру по самбо «Звезда», который в этом году прошел в Уфе, Радий Хабиров попросил присвоить статус международного. Также в ходе выступления Радий Хабиров рассказал участникам форума о планах по созданию в столице Башкортостана аллеи со скульптурами известных борцов.