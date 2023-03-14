В Уфе завершился чемпионат России по шорт-треку

Столица республики впервые принимала соревнования такого уровня. Ранее подобный турнир проводился в Стерлитамаке. В заключительный день сильнейших выявляли на дистанции в 1000 метров. Семен Елистратов не принимал участия в забеге, зато до финала дошел другой уфимец.

Полуфинал забега на 1000 метров. Уфимец Тагир Шайнуров – единственный представитель республики, кому удалось добраться пробиться в этом виде. Несколько кругов он даже был в лидерах, но ошибка и последующее за этим падение едва не лишили его шансов на выход в решающую стадию турнира. В итоге не финишировали он и серебряный призер Олимпийских игр Константин Ивлиев.

В полуфинале, в принципе, бежал хорошо, в итоге зацепил Ивлиева. Случайно так вышло. Тагир Шайнуров, участник чемпионата россии-2023 по шорт-треку

На таких соревнованиях не обидно. На ранг выше брать, само собой. Не нужно ехать сзади во всем месиве. Константин Ивлиев, чемпион россии-2023 по шорт-треку на дистанции 500 метров

У мужчин первое место в заключительный день соревнований занял Владимир Балбеков из Санкт-Петербурга. Лучшей среди женщин стала представительница Челябинской области Екатерина Ефременкова. Спортсменка не скрывала, что чемпионат России по шорт-треку в Уфе дался ей непросто. В этом сезоне Ефременкова совмещала старты в конькобежном спорте и в шорт-треке.

У меня на этот день не было больших целей. Главная радость, что все закончилось и можно по-честному выдохнуть. Екатерина Ефременкова, победительница чемпионата россии-2023 по шорт-треку на дистанции 1000 метров

Лидер национальной сборной Семен Елистратов на домашнем чемпионате победил на своей коронной дистанции в 1500 метров, но больше на лед не вышел из-за болезни. Еще одна воспитанница башкирского спорта Амалия Амирова в забеге на 1000 метров оступилась на стадии четвертьфинала. А участник кубка страны уфимец Лим Кабиров получил травму и пропустил весь чемпионат.

Все прошло на высшем уровне. Я буду повторять и говорить, что лед великолепный. Спортсмены, которые показывали результат на международной арене, сейчас выступают здесь. Андрей Максимов, старший тренер сборной России по шорт-треку