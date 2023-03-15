В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли беременной добраться до роддома

Сотрудники ГИБДД Башкирии совершили добрый поступок. Они помогли беременной добраться до роддома.
Как сообщил глава Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов, капитан и лейтенант полиции несли службу между населенными пунктами Федоровка и Карпово. В один момент рядом с патрульной машиной пронесся автомобиль со спущенным колесом. Инспекторы поспешили предупредить автовладельца о проблеме.
Оказалось, в салоне авто находился мужчина и его беременная супруга. Пара направлялась в роддом, так как у женщины начались схватки. Инспекторы помогли семье и оперативно привезли женщину в медицинское учреждение. Мужчине со спущенным колесом помог сосед.