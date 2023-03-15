В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли беременной добраться до роддома

Как сообщил глава Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов, капитан и лейтенант полиции несли службу между населенными пунктами Федоровка и Карпово. В один момент рядом с патрульной машиной пронесся автомобиль со спущенным колесом. Инспекторы поспешили предупредить автовладельца о проблеме.