Жительница Башкирии ставила сына коленями на горох и била металлическим прутом

В Зианчуринском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщину обвинили в истязании собственного ребёнка.

Фото №1 - Жительница Башкирии ставила сына коленями на горох и била металлическим прутом

По данным следствия, с марта по июнь прошлого года мать жестоко обращалась со своими детьми 12 и 8 лет. Она заставляла старшего сына стоять коленями на горохе, а также избивала его металлическим прутом.

Женщина ведёт аморальный образ жизни. Она злоупотребляет алкоголем, не занимается воспитанием детей. Сельчанку уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребят.

Обвиняемая признала свою вину. Сейчас дети помещены в социальное учреждение. Уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

пресс-служба прокуратуры РБ 
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