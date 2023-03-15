Жительница Башкирии ставила сына коленями на горох и била металлическим прутом

В Зианчуринском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщину обвинили в истязании собственного ребёнка.
По данным следствия, с марта по июнь прошлого года мать жестоко обращалась со своими детьми 12 и 8 лет. Она заставляла старшего сына стоять коленями на горохе, а также избивала его металлическим прутом.
Женщина ведёт аморальный образ жизни. Она злоупотребляет алкоголем, не занимается воспитанием детей. Сельчанку уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребят.