Надругавшийся и убивший трех девушек из Башкирии Александр Лазарев получил пожизненный срок

В Оренбургском областном суде вынесли приговор Александру Лазареву, убившему и надругавшемуся над тремя студентками колледжа. Тела двух юных жительниц Башкирии нашли в сгоревшей квартире, а третью - во дворе дома.

В суде установлено, что мужчина проник в квартиру, где жили девушки, и изнасиловал их, угрожая им расправой. После он ударил каждую из них ножом, поджег квартиру и ушел. Девушкам было всего 17, 18 и 19 лет.