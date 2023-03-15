В Уфе более 20 домов остались без холодной воды

На время проведения ремонтных работ без холодной воды останутся жилые дома по следующим адресам: ул. Коммунаров, 14, 15, 18; ул. Машиностроителей, 21; ул. Черниковская, 43; ул. Кольцевая, 154, 156, 156 а, 158 а, 160. Холодной воды не будет и в гимназии № 111 на ул. Коммунаров, 12а.