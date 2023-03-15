В Башкирии зарегистрированы случаи кори среди отдыхавших в Египте детей

В Башкирии вновь зарегистрированы случаи заражения корью среди детей. Заболевшими являются члены одной семьи, сообщает региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, высокозаразную болезнь дети подхватили, когда отдыхали в Египте. Отмечается, что зараженные не были вакцинированы.
Ранее сообщалось об одном случаи заболевания корью. Известно, что ребенок прибыл из Таджикистана. В очаге заболевания проведено эпидемиологическое расследование и определен круг контактных лиц. Отмечается также, что ребенок не был привит против кори.