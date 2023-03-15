В центре Уфы иностранный студент напал на парня с ножом

Студент уфимского медицинского университета ударил человека ножом в грудь. Известно, что пострадавший также является иностранным студентом БГМУ.
Установлено, что к студенту из Египта, который приехал учиться на стоматолога, возле одного из корпусов подъехал автомобиль, из салона которого вышел другой иностранный студент, которого ранее отчислили с фармацевтического факультета.
Злоумышленник ударил парня ножом в грудь и быстро уехал. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Причины произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.