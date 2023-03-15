В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали у 205 человек

В республике за последние сутки коронавирусом заболели еще 205 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
За время пандемии в Башкирии COVID-19 заразилось 357 988 человек. В настоящее время в региональных ковид-госпиталях находятся 158 человек, среди них 111 пациентов старше 60 лет.
Лечат болезнь дома 2 138 жителей республики, 641 пациент из которых – это пожилые люди. С начала пандемии выздоровели 349 670 человек, за последние сутки – 231 пациент. За прошедшие 24 часа ни один человек не умер от инфекции.