В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали у 205 человек

В республике за последние сутки коронавирусом заболели еще 205 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

За время пандемии в Башкирии COVID-19 заразилось 357 988 человек. В настоящее время в региональных ковид-госпиталях находятся 158 человек, среди них 111 пациентов старше 60 лет.