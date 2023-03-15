«Агидель» победила в первом полуфинальном матче Женской хоккейной лиги

В Нижнем Новгороде уфимский клуб взял вверх над «Торпедо» – 3:2. Победную шайбу меньше чем за три минуты до конца встречи забросила Мария Баталова. Сейчас девушки вернулись в Уфу и готовятся ко второй игре серии.

Все матчи сложные, плей-оффовские. Игра идет на выбывание, каждый хочет победить. Слабых команд нет в этих соревнованиях. Я думаю, что наша команда достойно проявила себя, молодцы. Готовимся к следующей игре.

Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

Уже завтра в 13:00 «Агидель» сыграет второй матч против «Торпедо» и в случае победы выйдет в финал ЖХЛ. Если будет необходимость, то 17 марта состоится третья игра. После вылета «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина внимание приковано и к уфимскому «Толпару». Клуб прямо сейчас играет третий матч 1/8 финала против «Стальных Лисов». Пока счёт в серии 1:1.

Мы за них болели, ничего уже не сделаешь, это игра, такое случается. Сейчас нужно доказать, еще есть «Торос», «Толпар» и мы. Должна стараться каждая из команд забирать кубок в своем чемпионате.

Мария Баталова, защитник ЖХК «Агидель»
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