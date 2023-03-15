Боксеры Башкирии успешно завершили чемпионат Приволжского федерального округа

На турнир в Пермь ездили сразу 17 представителей нашей республики. Завоевав четыре бронзовых и три золотых медали, Башкортостан оказался на первом месте в общекомандном зачёте. Почти все медалисты учатся в Башкирском аграрном университете и сразу же после соревнований отправились навёрстывать пропущенный материал.
Бекхан Исраилов приехал из Перми с бронзовой медалью. Прямо сейчас тренерский штаб сборной республики считает его одной из главных надежд Башкортостана. В своей весовой категории свыше 92 килограммов он один представляет нашу республику. Учиться успевает не всегда – сборы и соревнования оставляют не так много времени для посещения университета. Однако когда Бекхан в Уфе, он обязательно отправляется на учёбу в родной аграрный.
Вместе с ним на факультете биотехнологий и ветеринарной медицины учится и Хожиакбар Мамаюсупов. Одногруппники всегда поддерживают боксёров и следят за их соревнованиями. Так вышло, что по ходу турнира в Перми, первые два боя Хожиакбар провёл против других боксёров из Башкортостана, а вот в финале встретился с мастером спорта из Самары. Итог – три победы и золотая медаль у нашего боксёра.
Уже в третий раз чемпионат Приволжского федерального округа выиграл ещё один боксёр из Башкирии Артур Мухтаров. Теперь спортсмена уже в третий раз ожидает поездка на чемпионат России в сентябре. До этого Мухтаров возвращался с такого турнира без медалей, но в этом году настроен серьёзно.
В тренерском штабе сборной Башкортостана довольны результатами. Золото помимо Мухтарова и Мамаюсупова завоевал Данил Бухарметов. А параллельно турниру в Перми проходил ещё и чемпионат МВД России по боксу. В итоге сборная республики была разделена на две части, но это не помешало выиграть общекомандный зачёт обоих соревнований. Сейчас у спортсменов небольшой перерыв, а значит, можно посвятить больше времени учёбе.
Сейчас боксёры активно готовятся к отбору на чемпионат России, который пройдет в сентябре в Хабаровске. А ведущий спортсмен республики Артур Субханкулов начинает подготовку к возможному отбору на чемпионат мира.