Боксеры Башкирии успешно завершили чемпионат Приволжского федерального округа

На турнир в Пермь ездили сразу 17 представителей нашей республики. Завоевав четыре бронзовых и три золотых медали, Башкортостан оказался на первом месте в общекомандном зачёте. Почти все медалисты учатся в Башкирском аграрном университете и сразу же после соревнований отправились навёрстывать пропущенный материал.

Бекхан Исраилов приехал из Перми с бронзовой медалью. Прямо сейчас тренерский штаб сборной республики считает его одной из главных надежд Башкортостана. В своей весовой категории свыше 92 килограммов он один представляет нашу республику. Учиться успевает не всегда – сборы и соревнования оставляют не так много времени для посещения университета. Однако когда Бекхан в Уфе, он обязательно отправляется на учёбу в родной аграрный.

Учиться иногда приходится догонять, длительные сборы, приезжаю, некоторые основные моменты учебы пропускаю, надо то и то сделать, делаю, экзамен, зачеты закрываю. Так первое полугодие я и закрыл.

Бекхан Исраилов, бронзовый призёр чемпионата ПФО по боксу

Вместе с ним на факультете биотехнологий и ветеринарной медицины учится и Хожиакбар Мамаюсупов. Одногруппники всегда поддерживают боксёров и следят за их соревнованиями. Так вышло, что по ходу турнира в Перми, первые два боя Хожиакбар провёл против других боксёров из Башкортостана, а вот в финале встретился с мастером спорта из Самары. Итог – три победы и золотая медаль у нашего боксёра.

Фото №1 - Боксеры Башкирии успешно завершили чемпионат Приволжского федерального округа

Для меня лично получилось против своих боксировать гораздо сложнее, одна команда, друг за друга пять минут назад вместе болеем, общаемся, а тут выходишь в ринг, это психологически тяжело.

Хожиакбар Мамаюсупов, победитель чемпионата ПФО по боксу

Уже в третий раз чемпионат Приволжского федерального округа выиграл ещё один боксёр из Башкирии Артур Мухтаров. Теперь спортсмена уже в третий раз ожидает поездка на чемпионат России в сентябре. До этого Мухтаров возвращался с такого турнира без медалей, но в этом году настроен серьёзно.

Уфимская волна

Очень рад, бои выдались нелегкие, все три боя провел, выиграл по очкам, все соперники достойные, перед этим провели лагерь тренировочный, ездили в Кабардино-Балкарию в январе, запасались кислородом, выносливостью.

Артур Мухтаров, победитель чемпионата ПФО по боксу

В тренерском штабе сборной Башкортостана довольны результатами. Золото помимо Мухтарова и Мамаюсупова завоевал Данил Бухарметов. А параллельно турниру в Перми проходил ещё и чемпионат МВД России по боксу. В итоге сборная республики была разделена на две части, но это не помешало выиграть общекомандный зачёт обоих соревнований. Сейчас у спортсменов небольшой перерыв, а значит, можно посвятить больше времени учёбе.

Сейчас новое поколение, я всегда стараюсь направлять ребят именно сюда учиться, здесь поддерживают спорт. Ребята имеют возможность получить нормальное настоящее человеческое высшее образование.

Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

Сейчас боксёры активно готовятся к отбору на чемпионат России, который пройдет в сентябре в Хабаровске. А ведущий спортсмен республики Артур Субханкулов начинает подготовку к возможному отбору на чемпионат мира.

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