Боксеры Башкирии успешно завершили чемпионат Приволжского федерального округа

На турнир в Пермь ездили сразу 17 представителей нашей республики. Завоевав четыре бронзовых и три золотых медали, Башкортостан оказался на первом месте в общекомандном зачёте. Почти все медалисты учатся в Башкирском аграрном университете и сразу же после соревнований отправились навёрстывать пропущенный материал.

Бекхан Исраилов приехал из Перми с бронзовой медалью. Прямо сейчас тренерский штаб сборной республики считает его одной из главных надежд Башкортостана. В своей весовой категории свыше 92 килограммов он один представляет нашу республику. Учиться успевает не всегда – сборы и соревнования оставляют не так много времени для посещения университета. Однако когда Бекхан в Уфе, он обязательно отправляется на учёбу в родной аграрный.

Учиться иногда приходится догонять, длительные сборы, приезжаю, некоторые основные моменты учебы пропускаю, надо то и то сделать, делаю, экзамен, зачеты закрываю. Так первое полугодие я и закрыл. Бекхан Исраилов, бронзовый призёр чемпионата ПФО по боксу

Вместе с ним на факультете биотехнологий и ветеринарной медицины учится и Хожиакбар Мамаюсупов. Одногруппники всегда поддерживают боксёров и следят за их соревнованиями. Так вышло, что по ходу турнира в Перми, первые два боя Хожиакбар провёл против других боксёров из Башкортостана, а вот в финале встретился с мастером спорта из Самары. Итог – три победы и золотая медаль у нашего боксёра.

Для меня лично получилось против своих боксировать гораздо сложнее, одна команда, друг за друга пять минут назад вместе болеем, общаемся, а тут выходишь в ринг, это психологически тяжело. Хожиакбар Мамаюсупов, победитель чемпионата ПФО по боксу

Уже в третий раз чемпионат Приволжского федерального округа выиграл ещё один боксёр из Башкирии Артур Мухтаров. Теперь спортсмена уже в третий раз ожидает поездка на чемпионат России в сентябре. До этого Мухтаров возвращался с такого турнира без медалей, но в этом году настроен серьёзно.

Очень рад, бои выдались нелегкие, все три боя провел, выиграл по очкам, все соперники достойные, перед этим провели лагерь тренировочный, ездили в Кабардино-Балкарию в январе, запасались кислородом, выносливостью. Артур Мухтаров, победитель чемпионата ПФО по боксу

В тренерском штабе сборной Башкортостана довольны результатами. Золото помимо Мухтарова и Мамаюсупова завоевал Данил Бухарметов. А параллельно турниру в Перми проходил ещё и чемпионат МВД России по боксу. В итоге сборная республики была разделена на две части, но это не помешало выиграть общекомандный зачёт обоих соревнований. Сейчас у спортсменов небольшой перерыв, а значит, можно посвятить больше времени учёбе.

Сейчас новое поколение, я всегда стараюсь направлять ребят именно сюда учиться, здесь поддерживают спорт. Ребята имеют возможность получить нормальное настоящее человеческое высшее образование. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу