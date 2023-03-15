54 спортсмена из Башкирии выступят на российских соревнованиях по панкратиону

Полсотни уфимских спортсменов выступят на российских соревнованиях по панкратиону. Это стало возможно по итогам первенства и чемпионата Приволжского федерального округа, где представители республики и завоевали путевки. Честь Башкортостана защищали 130 атлетов от 12 лет и старше. Всего участие принимали 400 спортсменов из 12 регионов страны. Это был отборочный этап на первенство России.
Денис Хасанов тренирует сборную республики более шести лет. Именно столько времени понадобилось, чтобы команда Башкортостана показала наилучший результат среди регионов страны, завоевав 54 путевки на первенство России.
Сейчас уже сложно поверить, но в начале своего спортивного пути Рамиль Мукминов приходил на тренировки в слезах. Спустя несколько лет – один из лучших спортсменов в панкратионе. На окружных соревнованиях в Самаре завоевал золото и стал обладателем звания кандидата в мастера спорта.
Олеся Красильникова является кандидатом в мастера спорта после победы на первенстве России в Иркутске. Ежегодно спортсменка пополняет свою коллекцию наград. В этом году ей удалось попасть в сборную России. И, конечно, на турнире в Самаре спортсменка стала первой.
По итогам соревнований сборная Башкортостана завоевала 18 золотых, 12 серебряных и 24 бронзовые медали. Теперь ребятам предстоит выступить на домашнем первенстве России в конце апреля.