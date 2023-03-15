54 спортсмена из Башкирии выступят на российских соревнованиях по панкратиону

Полсотни уфимских спортсменов выступят на российских соревнованиях по панкратиону. Это стало возможно по итогам первенства и чемпионата Приволжского федерального округа, где представители республики и завоевали путевки. Честь Башкортостана защищали 130 атлетов от 12 лет и старше. Всего участие принимали 400 спортсменов из 12 регионов страны. Это был отборочный этап на первенство России.

Денис Хасанов тренирует сборную республики более шести лет. Именно столько времени понадобилось, чтобы команда Башкортостана показала наилучший результат среди регионов страны, завоевав 54 путевки на первенство России.

Недочеты, конечно, есть. Мы сейчас эти недочеты убираем, как говорится, после каждых соревнований мы делаем работу над ошибками. Все это записываем, тренерский штаб работает, готовимся к первенству. Денис Хасанов, старший тренер Республики Башкортостан по панкратиону

Сейчас уже сложно поверить, но в начале своего спортивного пути Рамиль Мукминов приходил на тренировки в слезах. Спустя несколько лет – один из лучших спортсменов в панкратионе. На окружных соревнованиях в Самаре завоевал золото и стал обладателем звания кандидата в мастера спорта.

У меня раньше вообще ничего не получалось. Я добился успеха, потому что я трудился, вкладывал в себя все. У меня были успехи, и я начал продолжать тренироваться. Рамиль Мукминов, победитель соревнований

Олеся Красильникова является кандидатом в мастера спорта после победы на первенстве России в Иркутске. Ежегодно спортсменка пополняет свою коллекцию наград. В этом году ей удалось попасть в сборную России. И, конечно, на турнире в Самаре спортсменка стала первой.

Были упорные тренировки, много тренировались. Потом приехали в Самару на соревнования. Было у меня два боя: один я выиграла болевым, второй – по баллам. Олеся Красильникова, победительница соревнований

Наши спортсмены являются одними из самых сильнейших в стране. В прошлом году мы заняли первое командное место в возрасте 14-15 лет, второе командное место в возрасте 16-17 лет. Пятые мы были среди мужчин и женщин. То есть одна из сильнейших сборных – это сборная Башкортостана. Радмир Хайруллин, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан